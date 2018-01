Ab Sommer arbeiten die Stadtwerke bis Ende 2019 an der Straße. Lokalpolitik will Chance nutzen und etwas für die Radfahrer tun.

Nordstadt. Die Neue Friedrichstraße gilt als eine zentrale Strecke für den Radverkehr, als wichtige Verbindung zwischen Nordbahntrasse und Innenstadt. Jedenfalls theoretisch. Denn bisher ist sie noch nicht für den gegenläufigen Radverkehr geöffnet.

Das wünscht sich aber die Bezirksvertretung – wie in der Sitzung im Oktober beschlossen – und sieht jetzt die Gelegenheit gekommen, den Beschluss umzusetzen und an der Straße und für die Befahrbarkeit für Radfahrer etwas zu tun. Denn die Stadtwerke planen ab dem Sommer eine umfassende Baumaßnahme in der Neuen Friedrichstraße.

Von Juni dieses Jahres bis Ende 2019 soll eine neue Regentwässerung hergestellt, sollen neue Wasser- und teils neue Stromleitungen verlegt werden. Im Anschluss kann dann die Straße neu gemacht werden.

„Wir müssen aber die Chance nutzen, eine Situation zu schaffen, die für Fußgänger und Radfahrer besser ist.“

Thomas Kring (SPD)

Laut Sascha Burghoff von den Stadtwerken werden „die Schmutzwasserkanäle erneuert, da massive bauliche Schäden vorliegen“. Im Bereich der Neuen Friedrichstraße leiten die Grundstücke das Regenwasser offen über Schlitzrinnen auf die Straße. Straßeneinläufe seien aber nicht ausreichend vorhanden. „Um die Oberflächenentwässerung auf den Stand der Technik zu bringen und den Synergieeffekt Straßenvollausbau zu nutzen, werden neue Regenkanäle hergestellt und die Grundstücke angeschlossen“, sagt Burghoff.

Die Arbeiten finden dabei abschnittsweise statt. Sie beginnen im oberen Bereich zwischen Mirker Straße und Helmholtzstraße und bewegen sich bis zur Diakoniekirche vor. „Die Bauabschnitte zwischen zwei Kreuzungen werden jeweils komplett fertiggestellt. Eine Durchfahrt wird im jeweiligen Bauabschnitt nicht möglich sein“, sagt Burghoff.

Die Stadt will anschließend die Straße neu machen. Burghoff spricht von Gesamtkosten von 920 000 Euro inklusive Straßenvollausbau und Gehwegeausbau.

Genau da will Thomas Kring (SPD) aus der Bezirksvertretung einhaken. Er will einen ebenerdigen Ausbau der Fahrbahn, um dem Radverkehr mehr Raum zu geben. Bisher sei nur beabsichtigt, den Fahrbahnschnitt so wie er ist zu erhalten. „Wir müssen aber die Chance nutzen, eine Situation zu schaffen, die für Fußgänger und Radfahrer besser ist“, sagt er. Das müsse in die Planungen mit aufgenommen werden, fordert er. Deswegen ist das Thema auch kurzfristig auf die Tagesordnung der BV für diese Woche gerutscht. Das könnte auf Kosten einiger Parkplätze am Straßenrand gehen.