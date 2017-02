Die Bäume an der Helmholtzstraße bleiben erhalten. Die große Korbschaukel kommt in die Mitte des Platzes vor den Bolzplatz. Der dort stehende Kletterkubus wird abgebaut. Zwei Picknicktischkombinationen in unmittelbarer Nähe zu den beiden Bäumen, die gefällt werden sollten, werden nicht aufgestellt. Stattdessen stellt die Stadt bis zu vier Bänke auf dem Spielgelände auf. Der mittlere und hintere Bereich Helmholtzstraße/Neue Nordstraße mit den drei Tischtennisplatten bleibt so wie er jetzt ist.