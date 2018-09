Im Interview mit unserer Redaktion sprechen die Butan-DJs Frank Sonic und Milo Sonoro über die anstehende Schließung – und wagen einen Blick in die Zukunft des Party-Busses.

Wuppertal. Es kam ganz plötzlich: Am 1. September teilte der überregional bekannte Wuppertaler Butan-Club via Facebook mit, seine Pforten zum 25.12. zu schließen. In den 21 Jahren seines Bestehens ist er zu einer Institution für elektronische Tanzmusik geworden. Der Club zog Party-Fans und auch DJ-Größen an. Frank Sonic hat den Club nahezu von Beginn an geprägt – der Wuppertaler ist seit 17 Jahren sowohl hinter den Turntabels wie auch organisatorisch für verschiedene Partys mit verantwortlich. Milo Sonoro gehört als Resident-DJ seit knapp zwei Jahren zum festen Inventar des Clubs. Im WZ-Interview sprechen sie über das Club-Aus.

Seid ihr überrascht von der plötzlichen Schließung?

Milo Sonoro: Ja, absolut! Durch meine Residenttätigkeit habe ich in den vergangen zwei Jahren viel Zeit dort verbracht und diese Zeit auch sehr genossen. Dementsprechend fällt es mir nach wie vor schwer zu realisieren, dass dieses Kapitel nun zu Ende geht. Auch für mich kam die Nachricht aus heiterem Himmel.

Frank Sonic: Durch meinen engen Kontakt mit Tobias Wicht wusste ich es schon ein bisschen früher, allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, dass es dann am Ende wirklich so kommt. Wenn ein Club über einen solch langen Zeitraum besteht, hat man das Gefühl er sei unsterblich.

Was war der Grund für das Aus nach 21 Jahren?

Frank Sonic: Der Betreiber konnte sich nicht auf einen Pachtvertrag mit dem Verpächter einigen.

Was steckt hinter den Gerüchten, dass den Inhabern der Gebäude und Grundstücke rund um den ehemaligen Gaskessel der Szene-Club ein Dorn im Auge ist?

Frank Sonic: Da ist nichts dran.