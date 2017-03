Wuppertal. Am Dienstagabend hat ein Linienbus der Wuppertaler Stadtwerke an der Haltestelle "Kohlstraße" auf der Hans-Böckler-Straße gebrannt. Der 56-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum und hielt sein Fahrzeug an. Nachdem er die Fahrgäste aufgefordert hatte den Bus zu verlassen versuchte er mit Hilfe eines weiteren Busfahrers (51) das Feuer zu löschen. Beide Busfahrer sowie eine 20jährige Feuerwehrfrau zogen sich bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu. Am Bus entstand hoher Sachschaden. Die Brandursache steht zurzeit noch nicht fest. Während der Löscharbeiten musste die Hans-Böckler-Straße gesperrt werden Red