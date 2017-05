Die Proviel GmbH, Designer Martin Feldmann und Schildermacher Alexander Oxé haben die fröhlichen Hinweise für die WZ gestaltet.

Wuppertal. Seit Anfang des Jahres helfen uns Wuppertaler Kinder, das Wetter für den nächsten Tag anzukündigen. Sie malen, zeichnen und kleben für uns Sonne und Wolken, Regenbogen und manchmal auch Blitze. Ihr Engagement können die Einrichtungen auch öffentlich zeigen: Mit einem Schild, das sie als „WZ-Wetter-Kindergarten“ ausweist.

Das Schild ist Ergebnis einer spontanen Zusammenarbeit mehrerer engagierter Wuppertaler Unternehmen. Auf der Suche nach kompetenten Partnern wurde die WZ im Netzwerk der Proviel GmbH, dem Arbeitgeber für Menschen mit Behinderungen, fündig: Geschäftsführer Christoph Nieder vermittelte die Idee an den Designer Martin Feldmann und Schildermacher Alexander Oxé weiter. „Wir haben uns mit einem kleinem Team von vier Mitarbeitern zusammengesetzt“, berichtet Martin Feldmann, Chef der Agentur mfkom - visuelle medien in Unterbarmen. „Wir wussten, wir brauchen ein einfaches Motiv, das man auf den ersten Blick erkennt.“ Sie hätten Motive ausprobiert, mit den Farben des Wetters und der WZ experimentiert.

Herausgekommen ist die Silhouette der munteren Kindertruppe, die mit einer Wolke und einer Sonne umher spaziert. Die Schattenrisse sind vor dem blauen Himmel gut zu sehen und vor allem die gelbe Sonne ist ein Hingucker. Da sich Martin Feldmann immer wieder in Wuppertal engagiert, war die Mitarbeit am Präsent für die Wetterkinder selbstverständlich. So argumentiert auch Alexander Oxé, Inhaber des Unternehmens Werbedesign Alexander Oxé ebenfalls in Unterbarmen: „Wir sind stark in Wuppertal verwurzelt“, sagt Alexander Oxé. „Und wir tun gern etwas für Kinder.“ Die Firma stellt Schilder und Beschriftungen aller Art her von Trikots über Banner bis zu Fahrzeugbeschriftungen.

Die Schilder für die Kitas seien aber schon etwas Besonderes gewesen. Die sind - natürlich - extra wetterfest. So dass sie an den Außenwänden der Kitas dem Bergischen Regen trotzen und lange Blickfang bleiben. Der davon zeugt, dass in der Einrichtung Kinder spielen, die etwas vom Wetter verstehen und deshalb auch der Wuppertaler WZ helfen, das Wetter für den nächsten Tag vorherzusagen.