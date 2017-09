Junge Erwachsene sind unter den Wahlberechtigten in der Minderheit. Was sagen ihnen die Wahlplakate der Parteien?

Wuppertal. Die kommende Wahl wird von den Alten entschieden. 56 Prozent der Wahlberechtigten sind älter als 50 Jahre - nur 15 Prozent sind zwischen 18 und 30 Jahre alt. Da gerät leicht in Vergessenheit, was den jungen Wählern wichtig ist, worauf es ihnen ankommt - auch bei den Parteien, die um die Stimmen werben. Oder? Beim Blick auf die Wahlplakate scheint es ein wenig so. Wir waren mit vier Jungwählern an der B7 unterwegs und haben sie gefragt, was die Plakate ihnen sagen. Sie sind sich einig: Sie fühlen sich von keinem der Plakate repräsentiert.

Helge Lindh (SPD): Mehr Helge, mehr wir

Helge Lindh, Direktkandidat der SPD im Wahlkreis Wuppertal I, zeigt sich volksnah. Er sitzt mit Menschen am Tisch und spricht. Das kommt nicht schlecht an. Valeria Scalora (18) von der Else-Lasker-Schüler Gesamtschule findet das sympathisch. Leo Stotz (18, Else) auch. Er findet aber auch, dass der Spruch nicht ganz schlüssig ist. „Wie kann denn mehr Helge zu mehr Wir führen?“ Louis Färber (18, Gymnasium Bayreuther Straße) findet die Plakate vor allem nichtssagend: „Klar, die SPD will sozial sein. Aber der Spruch könnte zu jedem passen.“

Rainer Spiecker (CDU): Sicher. Spiecker.

Im Verhältnis zum CDU-Plakat steht das der SPD dann doch wieder ganz gut da. Leo Stotz sagt, dass der Spruch bei Lindh dann doch mehr Klang habe als der der CDU. Generell ist allen das Plakat mit Spiecker im Vordergrund zu bieder, zu „langweilig und konservativ“, wie Louis Färber sagt. Die ganze Aufmachung - Spicker im Anzug, im Vordergrund, der Hintergrund verschwommen - lässt die Schüler eher abgeschreckt zurück. Auf Niko Trappmann (19, Else) wirkt es so, als gehöre Spiecker nicht dazu.

Zwar finden die Schüler das Thema Sicherheit wichtig. Aber der Slogan scheint sie nicht zu überzeugen. Niko Trappmann: „Ob ausgerechnet er dafür sorgt, dass wir sicher leben?“ Für Louis Färber steht Sicherheit für die im öffentlichen Raum. „Ich will keine öffentliche Überwachung, mich nicht beobachtet fühlen.“

Die Linke: Glaubwürdig für Gerechtigkeit

Die Linke ist für die Jugendlichen eine Option - mit großem Aber. Niko Trappmann sagt, die Ideen seien teilweise gut. Aber die Finanzierung sei schwierig - und daher die Glaubwürdigkeit auch nicht so sicher. „Das ist fast Kommunismus.“ Aber auch Louis Färber ist bei ihm: Wie finanzieren wir Kitas? Wie verteilen wir das Geld, das es in Deutschland gibt?“ Das sind Fragen, die ihn beschäftigen.