Neuling Helge Lindh (SPD) sucht noch eine Wohnung. Sein neuer Büronachbar ist Martin Schulz.

Wuppertal/Berlin. Wenn heute der neue Deutsche Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, sitzen auch drei Wuppertaler in dem derzeit größten Parlament weltweit: ein alter Hase, ein Rückkehrer und ein Neuling. Für sie hat das Abenteuer Berlin bereits in den vergangenen Wochen begonnen. Eine spannende, aber auch eine chaotische Phase.

SPD-Mann Helge Lindh (Gewinner Wahlkreis Wuppertal I) erlebt in diesen Tagen im Reichstagsgebäude einen völlig neuen Lebensabschnitt. Er darf morgen zum ersten Mal offiziell als Bundestagstagsabgeordneter die Wuppertaler Interessen in Berlin vertreten. „Ich bin aufgeregt, freue mich aber auch“, sagt Lindh. Wie viele andere Neulinge hat er in diesen Tagen weniger mit politischen als mit organisatorischen Aufgaben zu kämpfen. Mit seiner Wohnung, die er auf die Schnelle am Prenzlauer Berg gefunden hat, ist er nicht zufrieden. „Die ist zu klein und von der Distanz zum Bundestag nicht ideal“, sagt der Wuppertaler, der wie fast alle Abgeordneten seinen Erstwohnsitz weiter in der Heimat hat. Nun ist der Politiker also noch auf Wohnungssuche, während der Politikbetrieb schon langsam anrollt. Dass es kein Kinderspiel ist, ein zentrales Domizil in Berlin zu finden, hat er dabei schon bemerkt: „Solche Wohnungen sind sehr nachgefragt und die Preise sportlich.“

Lindh wird Mitglied in der Arbeitsgruppe fürs Innere sein

Da dürfte es helfen, dass Ende des Monats das erste Abgeordnetengehalt auf den Konten der gewählten Volksvertreter eintrudelt. Im Oktober, so verrät Lindh, gibt es jedoch nur eine anteilige Auszahlung, die sich an dem Stichtag 12. Oktober orientiert.

Wie Helge Lindhs inhaltliche Arbeit in Berlin aussehen wird, ist noch unklar. Fest steht, dass er Mitglied in der Arbeitsgruppe fürs Innere sein wird. Der Abgeordnete hat zudem den Wunsch geäußert, die Ausschüsse für Kultur oder Integration zu übernehmen. Doch die Würfel für die Rollenverteilung in den Fraktionen fallen erst in den kommenden Monaten. Lindh sagt: „Das gibt sicherlich noch ein Hauen und Stechen.“ An strukturierte Büroarbeit kann er sowieso noch nicht denken. „In der Übergangsphase hapert es organisatorisch noch an einigen Stellen“, sagt der Wahlberliner, der übergangsweise in einem Hotel am Hauptbahnhof eingecheckt hat. Derzeit kämpfe er noch mit seinem neuen Bürolaptop, der im Moment keine Mails empfangen kann.