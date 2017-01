WZ-Mobil Bundesgartenschau in Wuppertal?

WZ-Mobil: Bundesgartenschau in Wuppertal?

Die Stadt will in den kommenden Wochen und Monaten klären, wie gut Wuppertals Chancen wären, hier die Bundes- oder Landesgartenschau auszutragen. Eine Bewerbung für 2025 ist noch möglich. Erst steht eine Machbarkeitsstudie an. Wie finden Sie diese Idee? Würden Sie eine Bundes- oder Landesgartenschau in Wuppertal begrüßen? Sagen Sie Ihre Meinung an unserem WZ-Mobil: Mitarbeiter der WZ stehen am kommenden Donnerstagnachmittag um 14 Uhr am Elisenturm auf der Hardt. Wer zu diesem Termin verhindert sein sollte, kann sich auch gerne per E-Mail an die Redaktion wenden unter:

redaktion.wuppertal@wz.de

Kommentar Ein zartes Pflänzchen Noch ist die Idee von einer Gartenschau in Wuppertal nicht mehr als ein zartes Pflänzchen. Doch es könnte lohnenswert sein, dieses Pflänzchen zu gießen, denn für das Image der Stadt wäre eine Buga oder zumindest eine Landesgartenschau Gold wert. mehr