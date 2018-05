Langerfeld. Der Bürgerverein Langerfeld zieht um: Für kommenden Samstag, 5. Mai, lädt er zu einem Tag der offenen Tür in die neue Geschäftsstelle an der Schwelmer Straße 91 ein. Eine große Eröffnungsfeier werde es nicht geben, dafür eine erweiterte Sprechstunde von 10 bis 14 Uhr, kündigt die erste Vorsitzende Margret Hahn an. „Wer gucken will, kommt gucken.“

Die neuen Räume seien eigentlich nur geringfügig größer als die in der alten Geschäftsstelle an der Langerfelder Straße 134. „Sie sind aber deutlich besser geschnitten“, sagt Hahn. Am alten Standort sei man förmlich erstickt in all den Sachen. Viele Materialien zur Historie des Stadtteils hat der Verein zusammengetragen. „Wir wussten gar nicht mehr, wohin mit allem.“ Man habe zum Beispiel eine komplette gebrauchte Küche geschenkt bekommen. An der Schwelmer Straße könne alles viel besser organisiert werden. „Wir freuen uns über den Umzug. Jetzt konnten wir endlich einmal durchsortieren und Ordnung schaffen“, sagt Hahn. Zukünftig werde alles auch besser zugänglich sein.

Wer vorbeischauen möchte, ist am kommenden Samstag eingeladen. Die regulären Sprechstunden finden dann ab 12. Mai immer samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr statt. Weitere Informationen zum Bürgerverein sowie seinen Veranstaltungen und Aktivitäten gibt es im Internet. est

langerfeld.de