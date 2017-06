Christiane und Carsten Spratte haben an der Bürgerbus-Haltestelle Friedensstraße eine neue Sitzgelegenheit geschaffen.

Cronenberg. Etwas verwundert, aber gleichzeitig auch erfreut reagierten die Anwohner der Friedensstraße zuletzt auf eine Bank, die plötzlich an der Bürgerbus-Haltestelle Friedensstraße aufgestellt worden war. Einige fragten sich, wer der Spender ist. Die Antwort: Carsten und Christiane Spratte haben die Sitzgelegenheit geschaffen. Die Idee dazu entstand spontan.

Die beiden erbten eine alte Bank aus einem Nachlass. Privat hatten sie dazu keine Verwendung, also kam der Gedanke, die Sitzgelegenheit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch gab es bis dahin ein Problem. Denn die Bank war einigermaßen verrottet und konnte in ihrem Zustand nicht an der Haltestelle aufgestellt werden. Doch die Idee setzte sich in den Köpfen der Sprattes fest. „Eine Idee für alle sollte es werden“, sagt Christiane Spratte. „Als wir dann in einem Möbelhaus eine ähnliche Bank sahen, schlugen wir zu.“ Die neue Bank wurde kurzerhand an der Bürgerbus-Haltestelle Friedensstraße aufgestellt und angekettet – zum Schutz vor möglichen Dieben.

„Die Nachbarn und die Fahrer haben sehr positiv reagiert“, freut sich Christiane Spratte. „Die Bank ist für alle gedacht: die Wanderer aus dem Wald, die Nachbarn und natürlich auch die Nutzer des Bürgerbusses.“

Besonders froh ist Andreas Holstein, Vorsitzender des Bürgerbusvereins. „Wir freuen uns riesig über die Bank und dass die Anwohner etwas füreinander tun.“ Auch Manfred Stader, Schriftführer des Cronenberger Heimat- und Bürgervereins, äußerte sich positiv über das soziale Engagement: „Solche Bänke sind immer eine gute Sache.“