Wuppertal. Das Bürgerbudget geht in die nächste Runde. Am Mittwochabend wählten rund 160 Bürger aus den eingereichten Projektvorschlägen die besten 32 aus. Zu den bestbewertesten Projekten gehörten unter anderem ein Waldspielplatz mit Trimm-Dich-Pfad, Wohnboxen für Obdachlose und - mit der Höchstpunktzahl - die Erweiterung der bei Radfahrern beliebten Sambatrasse. Die Top-Projekte gehen jetzt in die Detailprüfung der Verwaltung, die Kosten und Machbarkeit berechnet. Ab 14. September stimmen dann erneut die Bürger im Internet über die Ideen ab, die am Ende umgesetzt werden. Es sollen so viele Projekte realisiert werden, wie das Bürgerbudget von 150.000 Euro hergibt.

Kämmerer Johannes Slawig betonte, dass die große Resonanz auf das Pilotprojekt Mut mache. „Wir wollen mit dem Projekt Bürgerbudget zeigen, dass es sich lohnt, sich aktiv zu beteiligen. Wir wollen damit auch das Interesse am kommunalen Haushalt, an der Politik fördern."

