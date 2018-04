Das Projekt im Juni wird vom Land gefördert – mitmachen ist deshalb kostenlos. Anmeldungen sind jetzt möglich.

Sprockhövel. Die Musikschule der Stadt Sprockhövel bietet einen Schauspielworkshop für Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren im Rahmen des Kulturrucksacks an. Die Workshop-Inhalte sind die grundlegenden Elemente des Schauspielens: Improvisation, Grundbasics Schauspielern, Theatersport und Sprechen. Anhand von kleinen Szenen und Improvisationen lernen Jugendliche ihre Kreativität auf ganz neue Art kennen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Dozentin ist Julia Meier, die schon im letzten Jahr einen für die Teilnehmer/innen begeisternden Kulturrucksack-Workshop an der Musikschule durchgeführt hat. Sie studierte Schauspiel, Gesang und Tanz an der Folkwang Universität der Künste in Essen und ist Dozentin an der Stagecoach Schule in Düsseldorf.

Der vierwöchige Workshop findet mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr am 6., 13., 20. und 27. Juni in der Musikschule im Bürgerhaus in Niedersprockhövel, Hauptstraße 6, statt.

Das Projekt wird durch das Land Nordrhein-Westfalen finanziell gefördert. Die Teilnahme am Kulturrucksack ist kostenfrei.

Anmeldeformulare liegen in den Bürgerbüros in Haßlinghausen und Niedersprockhövel sowie in der Musikschule und im Büro der Musikschulverwaltung, Gevelsberger Straße 13, aus.

Der Kulturrucksack ist ein Landesprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Kommunen und Kultureinrichtungen, um Kindern und Jugendlichen spannende altersgemäße kulturelle Angebote zu eröffnen, die kostenlos oder deutlich kostenreduziert sind. Red