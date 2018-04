Bei den „World Spirit Awards“ erhielten Sprockhöveler Destillate wie Whiskey, Likör und Gin insgesamt fünf Goldmedaillen.

Sprockhövel. Zum wiederholten Male wurden die Produkte der Sprockhöveler Destillerie und Brennerei Habbel bei den diesjährigen „World Spirit Awards“ ausgezeichnet. Bei der Verleihung, die in diesem Jahr an der Mosel stattfand, handelt es sich um eine Art Weltmeisterschaft der Brennerei-Branche. Die Qualität der Destillate wird dabei unter anderem mit Goldmedaillen ausgezeichnet, fünf davon gingen in diesem Jahr nach Sprockhövel. Grund für mehrfache Freude also bei den gleichberechtigten Geschäftsführern Michael und Michaela Habbel. Sie entsendeten Produkte aus mehreren Bereichen: Likör, Gin und Whiskey. Ausgezeichnet wurden alle Produkte.

Dass die Auszeichnung durchaus Gewicht hat, zeigt schon ein Blick auf das Teilnehmerfeld, das mit Appenzeller Alpenbitter (Schweiz) und Bacardi-Martini (USA) durchaus auch Schwergewichte der internationalen Branche aufbieten konnte. Das Haßlinghauser Familienunternehmen brauchte sich aber nicht zu verstecken.

Auszeichnung als Gradmesser der Konkurrenzfähigkeit

Bei der Wahl bewertete eine Expertenkommission die sensorischen Einzelteile der eingereichten Produkte, die auf hohe Qualitätsstandards getestet wurden. „Das habe ich früher nie gemacht“, sagt Michael Habbel, der sich erst seit dem Einstieg seiner Tochter Michaela in die Geschäftsführung (2013) auf die Auszeichnung der Qualitätsmerkmale seines Traditionsunternehmens eingelassen hat. „Es ist doch auch schön zu wissen, wo wir international stehen“, begründet Michaela Habbel die Bedeutung der Auszeichnungen. Diese sei im reinen Fachhandel sicher nicht ausschlaggebend, doch im immer größer werdenden Einzelhandel sei sie ein wichtiges Vertriebsmerkmal.

Wichtig ist auch die Harmonie im Familienunternehmen, die deutlich spürbar ist. „Er ist junggeblieben“, sagt die 29-Jährige über ihren Vater. Das Unternehmen profitiere von den unterschiedlichen Fähigkeiten von Tochter und Vater. „Wir können den Betrieb Hand in Hand führen.“ In Sachen Expertise stehen sich die Habbels dabei in nichts nach. „Heute gibt es ja auch nicht mehr die geschlechterspezifischen Getränke“, betonen Michael und Michaela unisono.

Bei den „World Spirit Awards“ wurden der „Hillock Honey & Herbs“, ein Whiskey mit Honig und Kräutern, gleich zweifach mit Gold ausgezeichnet. Aber auch Habbels Sloe Gin verdiente sich das goldene Edelmetall. Das inzwischen wieder mehr verbreitete Getränk auf Wacholderbasis gewinnt auch bei den Sprockhövelern immer mehr an Bedeutung.

Im nächsten Jahr findet die inoffizielle Weltmeisterschaft in Los Angeles statt. Die Habbels können sich vorstellen wieder daran teilzunehmen.