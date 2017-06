Die Feuerwehr rückte am Abend in die Briller Straße aus, um einen brennenden Durchlauferhitzer zu löschen.

Wuppertal. Die Feuerwehr ist am Mittwochabend um kurz nach 20.30 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Briller Straße gerufen worden. Ein Durchlauferhitzer hatte in einem Bad in der ersten Etage Feuer gefangen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde laut Feuerwehr niemand verletzt.