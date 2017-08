Wuppertal. Eine 35-Jährige dürfte ihrem Nachbarn sehr dankbar sein, der aufmerksame Anwohner der Bayreuther Straße bemerkte am späten Donnerstagabend Feuer am Dach des Nachbarshauses. Der 58-Jährige informierte sofort die Feuerwehr und holte die Frau aus ihrem Haus. Sie blieb unverletzt. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Die alamierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Trotzdem entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Erste Ermittlungen lassen darauf schließen, dass das Feuer durch einen Kaminbrand ausgelöst wurde. red