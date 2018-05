Wuppertal. Rauch vernebelt am Samstagabend die Gewerbeschulstraße in Wuppertal-Barmen. "Da hat Müll in einem Keller gebrannt", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber unserer Redaktion.

Da der Rauch sich nach oben in das Wohnhaus ausgebreitet habe, seien alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses gelüftet worden. Die Anwohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, sagte der Feuerwehrsprecher. Wie der Müll in Brand geriet, sei noch unklar. Die Gewerbeschulstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. pasch