Wuppertal. In einer Dachgeschosswohnung an der Kaiserstraße in Wuppertal ist am Samstag in den frühen Morgenstunden Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich mehrere Personen bereits ins Freie gerettet.

Zunächst habe man nicht ausschließen können, dass sich noch jemand in der brennenden Wohnung befinden könnte. Die Räumlichkeiten seien sofort mit mehreren Trupps abgesucht worden. Parallel bekämpfte die Wehr das Feuer.

Glücklicherweise seien keine weiteren Bewohner im Haus gefunden worden. Die betroffene Wohnung sei vorerst unbewohnbar. Eine Person sei mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber unserer Redaktion. Der Einsatz begann gegen 3.50 Uhr und endete kurz nach 5 Uhr. red