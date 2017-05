Wuppertal-Barmen. Am Donnerstagabend brannte es um kurz nach 19 Uhr in einem leerstehendem Gebäude auf der Friedrich-Engels-Allee im 1. Obergeschoss/Dachgeschoss. Die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schnell löschen. Bei der Brandbekämpfung mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung die Einsatzkräfte Atemschutzgeräte einsetzen. In den verrauchten Bereichen musste ein Belüftungsgerät eingesetzt werden. Durch die Löscharbeiten kam es zu kurzfristigen Behinderungen im Straßenverkehr auf der Friedrich-Engels-Allee.

Der Einsatz war um 20:17 Uhr beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brand-/Unfallursache, dem Unfallhergang und der Schadenshöhe aufgenommen.