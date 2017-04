Wuppertal. Seit Mittwochabend musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Am frühen Abend brannte in der Döringstraße in der Varresbeck ein Wäschetrockner in einem Keller. Die Feuerwehr löschte das Geräte. Die Brandursache ist nicht bekannt, verletzt wurde niemand. Am späten Abend gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr dann zu einem Brand in die Elberfelder Straße gerufen. Die Polizei war bereits vor Ort und hatte die Bewohner in Sicherheit gebracht. Löschen mussten die Brandschützer allerdings nicht - auf einem Herd war Essen angebrannt. Für die Feuerwehr bleib die Aufgabe, die Wohnung zu lüften.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Leitstelle ein brennendes Gartenhäuschen an der Oberbergischen Straße gemeldet. Vor Ort konnten die Kameraden jedoch keinen Brandherd entdecken. Vermutet wird, dass in einem Garten Laub verbrannt wurde und der Anrufer lediglich die Rauchsäule gesehen hat. Einen längeren Einsatz hatte die Feuerwehr gegen 8.30 Uhr an der Heinrich-Schmeißing-Straße. Dort stand eine Küche in Flammen. Der Einsatz dauerte länger als eine Stunde. Verletzt wurde niemand, der Bewohner der Wohnung war laut Feuerwehr nicht zu Hause.