Die Feuerwehr war drei Stunden im Einsatz, die Brandursache lässt sich nicht eindeutig klären.

Wuppertal. Am Montagabend kam es gegen 21.20 zu einem Brand in einem Tiefbunker ab der Güterstraße in Elberfeld. Ein Zeuge hatte Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil er drei männliche Personen mit Mountainbikes am Bunker beobachtet hatte und nach deren Verschwinden Rauch aus dem Bunkereingang quoll.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Aufgang des Bunkers und lüftete danach den Brandbereich. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.

Laut Polizei war die Eingangstür zum Bunker an den Scharnieren beschädigt. Durch die Streben in der Tür war es zudem möglich, etwas in den Eingangsbereich des Bunkers zu werfen. Ob der Brand absichtlich, etwa durch brennendes Papier, oder unabsichtlich, zum Beispiel durch eine weggeworfene Zigarettenkippe verursacht wurde, ließ sich nicht feststellen.