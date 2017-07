Wuppertal. Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten an einer Tankstelle in Wuppertal gesprengt und dabei einen Brand ausgelöst.

Nach Angaben der Polizei alarmierten Zeugen an der Bundesallee die Beamten gegen 4.09 Uhr, weil sie einen lauten Knall hörten. Außerdem bemerkten sie mehrere dunkel gekleidete Personen, die sich an einer Tür zu schaffen machten. Ohne diese aufzubrechen, flohen die mutmaßlichen Täter schließlich mit hoher Geschwindikeit in einem dunklen Combi über die Bundesallee in Richtung Döppersberg. Die Fahndung der Polizei lief bislang erfolglos.

Durch die Explosion wurde der Geldautomat aus seiner Verankerung gerissen. Im Verkaufsraum der Tankstelle entwickelte sich ein kleiner Brand, der aber von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Es entstand erheblicher Sachschaden. Noch sei unklar, ob Beute gemacht wurde, sagte der Sprecher der Polizei. Derzeit überprüfen die Beamten, ob sich die Videos der Überwachungskamera auswerten lassen. Für die Dauer der Ermittlungen am Tatort war die Bundesallee bis 6.30 Uhr gesperrt,

Seit Monaten werden in Nordrhein-Westfalen immer wieder Geldautomaten gesprengt. Erst am Dienstag explodierte ein Geldautomat in Wesel nahe der niederländischen Grenze. Am vergangenen Freitag wurde in Solingen ein Automat gesprengt. jp/dpa