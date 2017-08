Nach dem Abbruch der Brücke Brändströmstraße für einen Neubau bekommen Fußgänger und Radfahrer eine Behelfsbrücke über die Gleise. Freigabe zum Ferienende geplant.

Wie die Stadt mitteilte, muss dafür am Donnerstag, 24. August, ab 13 Uhr ein Schwerlastkran aufgebaut werden. Ab 16 Uhr soll die zweiteilige Behelfsbrücke angeliefert und ab 17 Uhr vor Ort vormontiert werden. Wenn dann die Schwebebahn ihren Betrieb eingestellt hat, wird die Brücke in der Nacht auf Freitag, zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens, an ihren Platz gehoben. Bis zum Ende der Sommerferien soll fertig angeschlossen sein, so dass die Wupeprtaler zumindest zu Fuß oder mit dem Rad wieder ohne Umwege über die Bahnstrecke gelangen.

Autofahrer müssen länger warten. Laut Plan sollen Pkw im Herbst 2018 über die neue Brücke rollen können.