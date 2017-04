Brändströmstraße: 60-Jährige überfallen

Gewaltsamer Raub an der Brändströmstraße

Wuppertal - Am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr, raubte ein Mann einer 60-Jährigen ihre Handtasche an der Brändströmstraße in Wuppertal. Der Unbekannte stieß sein Opfer zu Boden und entriss ihr zeitgleich die Tasche. Dabei verletzte sie sich leicht. Anschließend lief der Räuber in Richtung Reichsstraße weg.

Der Täter ist circa zwanzig Jahre alt und war mit einem roten Oberteil mit einer Kapuze bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.