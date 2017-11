Das Unternehmen, das die Untersuchungen durchführen sollte, hat den Termin am Montag abgesagt.

Wuppertal. Die geplante Bodenuntersuchung wegen zwei Weltkriegsbomben in Solingen-Gräfrath an der Stadtgrenze zu Wuppertal-Vohwinkel findet am Montag nicht wie geplant statt. Nach Angaben der Stadt Solingen hat das beauftragte Unternehmen den Termin abgesagt, Grund seien Krankheitsausfälle, so ein Sprecher der Stadt Solingen.

Wie es in der Sache weitergeht gibt die Stadt im Lauf des Montags bekannt. Dann entscheidet sich auch, ob die geplanten Arbeiten schon am Dienstag nachgeholt werden können. Von einer möglichen Sperrung des A46-Zubringers in Solingen-Gräfrath wären aufgrund der Umleitungen auch Teile Wuppertal-Vohwinkels betroffen, insbesondere der Westring und ein Teilstück der Straße Höhe.