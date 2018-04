Am Dienstag, 17. April, gibt es von 10 bis 15 Uhr Infos.

Im Handwerk werden händeringend Auszubildende gesucht – und das auch noch für dieses Jahr. Am Dienstag, 17. April, lädt die Agentur für Arbeit junge Frauen und Männer aus Wuppertal, Solingen und Remscheid mit Interesse an einer Ausbildung im Handwerk von 10 bis 15 Uhr ins Berufsinformationszentrum an der Hünefeldstraße 10a ein. Auf der Info-Börse stellen Handwerksbetriebe sich und ihre Berufe vor.

Im direkten Gespräch mit Handwerks-Meistern und -Azubis können die Jugendlichen gute Einblicke gewinnen in die Ausbildung als ganze sowie zu Einzelheiten und die Perspektiven in den unterschiedlichen Bereichen des Handwerks, den sogenannten Gewerken. In diesem Jahr stehen besonders die Aufstiegsmöglichkeiten im Handwerk im Mittelpunkt. Viele junge Leute unterschätzen die Möglichkeiten, die ihnen eine Ausbildung in einem kleinen Handwerksbetrieb ermöglicht. Der Weg vom Azubi über den Meister bis hin zum Bachelor-Studenten ist heute nicht nur möglich, sondern gängiger denn je.

An der Handwerksbörse nehmen zwölf Handwerksinnungen teil: Bäcker, Maler, Sanitär, Tischler, Dachdecker, Elektroniker, Kfz, Bau, Raumausstatter, Garten und Landschafts-Bau, Friseure, Metallbau. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.