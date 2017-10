Ein Teil des Spielplatzes ist seit langem gesperrt. Einige Anwohner beklagen zunehmende Vermüllung und Ratten.

Vohwinkel. Der Spielplatz am Goetheplatz ist seit etwa fünf Jahren teilweise gesperrt, einige Spielgeräte stehen ungenutzt in der Gegend herum, Anwohner beklagen sich über sich ansammelnden Müll und eine wachsende Rattenpopulation. „Das sieht einfach gruselig aus“, sagt eine Anwohnerin, die mit ihrem Hund regelmäßig in dem Park spazieren geht. Ihr Hund sei beim Rumtollen in einem Gebüsch sogar schon einmal von einer Ratte gebissen worden und musste von einem Tierarzt behandelt werden. „Warum werden hier nicht zumindest Rattenfallen aufgestellt“, wundert sie sich.

Das Problem reicht bis ins Jahr 2012 zurück. Damals war es zu Absackungen bei Bauarbeiten im Straßenbereich am Goetheplatz gekommen. Im dortigen Erdreich finden sich – ähnlich wie in Oberbarmen – Verkarstungen und Ausspülungen. Dadurch entstanden in der Vergangenheit immer wieder Hohlräume und die Erde sackte ab. Zwar war der Spielplatz von dem Problem nicht unmittelbar betroffen – da jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass zumindest unter einem Teilbereich des Spielplatzes ebenfalls Hohlräume zu finden sein könnten, wurde der Bereich vorsorglich abgesperrt, wie Stadtsprecherin Ulrike Kusak auf WZ-Anfrage erklärt.

Bezirksbürgermeister freut sich über Bewegung in der Thematik

Nötig sei nun ein Bodengutachten, um Aufklärung über die Beschaffenheit des Erdreiches und die weiteren notwendigen Maßnahmen zu liefern. Bislang sei ein solches Gutachten aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Stadt nicht möglich gewesen, betont Kusak. Man habe eine Prioritätenliste, auf der Maßnahmen stünden – und auf dieser habe der Goetheplatz eben nicht ganz oben gestanden. Allerdings solle nun im kommenden Jahr ein solches Gutachten in Auftrag gegeben werden. Dann müsse entschieden werden, wie weiter mit dem Platz verfahren werden soll und wie umfangreich mögliche Verfüllungen des Bodens ausfallen.

Hinsichtlich des Problems mit herumstreunenden Ratten hat das Ordnungsamt nach Angaben der Sprecherin bislang keine Meldung vorliegen und sei deshalb auch noch nicht aktiv geworden. Die Stadtverwaltung rät Bürgern, die Probleme mit der öffentlichen Sicherheit feststellen, umgehend den Ordnungsdienst der Stadt zu informieren: Er ist unter der Telefonnummer 563-4000 zu erreichen. Dienstzeiten sind montags bis freitags von 7 bis 22 und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.

Bei der Bezirksvertretung kennt man das Problem mit dem Goetheplatz schon seit einiger Zeit. „Das ist immer wieder ein Thema bei uns“, sagt der Vohwinkeler Bezirksbürgermeister Heiner Fragemann (SPD). Dass im kommenden Jahr ein Bodengutachten angefertigt werden soll, begrüßt er. „Wir freuen uns, wenn sich da mal was tut.“ Sollte es Probleme mit Ratten in dem Bereich geben, ist nach seiner Ansicht zügiges Handeln der Stadt erforderlich, denn dann sei „Gefahr in Verzug“.