Mit der dritten Ausstellungshalle ist der Ausbau des Skulpturenparks Waldfrieden fertig.

Wer den Skulpturenpark Waldfrieden kennt – und davon gibt es, nicht nur in Wuppertal, viele – weiß, dass er erstmal bergan gehen muss, um in den Genuss der einzigartigen Mischung aus Bildhauerei und Natur zu kommen. Der Weg wird in Zukunft noch länger: Ab Samstag ist die dritte Ausstellungshalle zugänglich, die am oberen Ende den Park aus dem Wald heraus verlängert. Der in Wuppertal lebende britische Bildhauer Tony Cragg, der den Park gegründet und eingerichtet hat, um seine Werke und die anderer Künstler zu zeigen, erklärt damit „den Ausbau der Infrastruktur des Parks für beendet“. Künftig stehen Sammlung und Ausstellungen, auch aus dem Bestand, im Mittelpunkt.

Aus der Ellipse wurde ein abgerundetes Quadrat

Zuvor aber heißt es, die neue Halle mit ihren 319 Quadratmetern Ausstellungsfläche und ihrer Glasfassade, die den Blick auf die Stadt hinab erlaubt, kennenzulernen. Um hier bauen zu dürfen, musste ein Stück Wald an die Stadt abgetreten werden. Das war vor fünf Jahren. Nach einjähriger Bauzeit steht das Gebäude. Entworfen wurde es von dem Wuppertaler Architekten Rudolf Hoppe und Tony Cragg, die auch schon die Ausstellungshallen eins und zwei zusammen gestaltet haben. Diesmal wollte Cragg eigentlich „keinen Kasten“, sondern eine Ellipse. Die wurde dann „ein Quadrat mit abgerundeten Ecken“, wie der 68-Jährige launig erklärt, „weil eine Ellipse wegen der Raumverteilung nicht passt“. Außerdem wurde in die Halle eine Wand eingezogen, um künftig auch Wandarbeiten zeigen zu können.

In dem dadurch entstandenen Raum steht aktuell „All Things Fall“ von Mat Collishaw. Der Engländer (Jahrgang 1966) gehört zur Generation der Künstler um Damien Hirst und schuf das Schlüsselwerk 2014. Die Halle teilen sich insgesamt vier Arbeiten: drei stammen von Klaus Simon. Der Bildhauer (Jahrgang 1949) lehrt an der Kunstakademie in Düsseldorf, lebt in Krefeld und arbeitet mit Holz. Sein „Turm“ passt haargenau in das neun Meter hohe Gebäude. „Beetle Sphere“ des indonesischen Künstlers Ichwan Noor (Jahrgang 1963) ist in der Tat eine zu einer Kugel geformte VW-Karosserie. Im Park schließlich steht, durch einen neuen Pfad zu erreichen, „Big Animal 1“, des Reeser Stahlbildhauers Thomas Kühnapfel (Jahrgang 1966), der bei Cragg studiert hat. Cragg sagt zur Auswahl: „Die Künstler sind unterschiedlich, auch in Form und Material. Genau so hat auch der Skulpturenpark immer funktioniert. Wir sehen die Bildhauerei als breites Feld, diese Disziplin kann unheimlich viel, hat viele, unterschiedliche Ansätze.“Alle Werke sind entweder Neuwerbungen, Leihgaben oder sollen demnächst erworben werden. Demnächst (wenn das Wetter mitspielt) soll auch die neue Rasenfläche neben der Halle mit drei Skulpturen (von William Tucker, Ulrich Rückriem und Per Kirkeby) gestaltet und mit Sitzbänken versehen werden. Eine weitere Aufenthaltsmöglichkeit für Besucher, die die Villa im Eingangsbereich des Parks entlasten soll. Außerdem soll der Zaun, der noch den alten vom neuen Bereich trennt, weichen, „damit der Skulpturenpark eine Einheit bildet“, erläutert Cragg.