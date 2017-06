Während in den Spitzenligen die Fernseheinnahmen sprudeln, gehen der Bergische HC und der WSV 2017/2018 fast leer aus.

Wuppertal. Profisport und Fernsehen – das ist eine Verbindung, die Jahr für Jahr viele Milliarden Euro bewegt. Als vor einigen Wochen Christopher Schindler für seinen Club Huddersfield Town den entscheidenden Elfmeter zum Aufstieg in die Premier League verwandelte, da war dieser Treffer nach Berechnungen der Zeitung „Telegraph“ eine Summe von umgerechnet 237,5 Millionen Euro wert – dank der Fernsehgelder für Huddersfield in der kommenden Spielzeit.

Angesichts der sich rasant verändernden Medienwelt ist es müßig, darüber nachzudenken, wer in der Beziehung zwischen Profisport und Medien die Eskalation mehr befeuert. Zumindest die Bezahlsender hängen auf Gedeih und Verderb am Tropf des Fußballs. Einmal abgesehen von teuren Serien bietet zurzeit allein das Liverlebnis Fußball den Zuschauern die Motivation, dauerhaft über hohe Bezahlschranken zu springen. Die Proficlubs und Nationalteams liefern seit Jahrzehnten zuverlässig den Stoff, der dazu dient, die Bindung zu den Bezahl-Sendern zu verstärken. Es sind die Emotionen und Erlebnisse am Bildschirm oder vor großen Leinwänden, die diese enorm starke Bindungen erzeugen und erhalten.

Pech haben nur alle Clubs und Vereine, die unter dem Radar fliegen, die keine Beachtung in den Hauptsendezeiten mehr finden, die nicht an den explodierenden Fernsehgeldern partizipieren und eine Ware sind, die nicht verkäuflich ist. Pech haben ganz besonders die Vereine und Clubs, die trotzdem Profisport anbieten wollen oder zumindest halbprofessionelle Strukturen schaffen, um den Sprung an die Geldtöpfe doch noch irgendwann einmal zu schaffen.

Der Abstieg des BHC ist ein bitteres Los

Vor diesem Hintergrund ist der Abstieg des Bergischen HC aus der 1. Handball-Bundesliga ein extrem bitteres Los. Ginge es allein nach den Fernsehgeldern, stürzt der BHC ins Bodenlose. Ein Abstieg kommt immer zum falschen Zeitpunkt, dieser hätte nicht ungünstiger sein können, da die Fernsehrechte für die 1. Handball-Bundesliga zur Saison 2017/2018 zum Bezahlsender Sky und als Zweitverwerter zu ARD/ZDF übergehen. Die Manager der Handball-Erstligisten sprechen von einem „Quantensprung“ und rechnen für die kommende Spielzeit pro Verein mit Einnahmen aus den Fernsehgeldern in einem hohen sechsstelligen Bereich.

Für den Verein schwindet die Medienpräsenz

Die 2. Handball-Bundesliga findet hingegen im Fernsehen so gut wie gar nicht statt. Bei den Verhandlungen sickerte die Summe von 25 000 Euro durch, mit denen die Zweitliga-Handballer abgespeist werden. Zum Vergleich: Drittligisten im Fußball erhalten in der kommenden Spielzeit 800 000 Euro aus den Fernsehtöpfen, ab 2018/2019 werden es mehr als eine Million Euro sein. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was die Erst- und Zweitligisten im Fußball einstecken.