Wuppertal. Am Freitagnachmittag ist es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Sparkassenfiliale an der Ecke Schützenstraße/Leimbacher Straße in Barmen gekommen.

Laut einem Polizeisprecher betraten zwei oder drei maskierte Täter gegen 14 Uhr die Bankfiliale, in der sich zufälligerweiße auch zwei Polizisten befanden. Als die Täter die Beamten registrieten, bedrohten sie die Ordnungshüter mit Schusswaffen. Daraufhin zog ein Beamter seine Pistole und feuerte einen Schuss ab, woraufhin die Räuber ohne Beute die Flucht ergriffen.

Ein Täter wurde von der Polizei gefasst - ein oder zwei weitere Täter befinden sich noch auf der Flucht. böh