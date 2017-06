Wuppertal. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein 47-Jähriger in Wuppertal ein Auto gestohlen, nur um damit kurze Zeit später einen Unfall zu bauen. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Mann klaute den Nissan auf der Untergrünewalder Straße in Elberfeld. Ein paar Minuten später prallte er gegen einen geparkten BMW auf der Aue.

Da es dem Betrunkenen nicht mehr gelang das Fahrzeug zu starten, flüchtete er zu Fuß. Auf der Friedrich-Ebert-Straße fand die alamierte Polizei den 47-Jährigen und nahm ihn fest. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen. Der Mann ist polizeibekannt und besitzt keinen Führerschein. red