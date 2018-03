Das Projekt BMM Hoch Drei untersucht die Mobilität der Mitarbeiter in Unternehmen der Region – unter anderem auch an der Uni.

Studenten und Beschäftigte der Uni fahren von zu Hause mit dem Rad zum Bahnhof und steigen am Wuppertaler Hauptbahnhof vom Zug wieder aufs Rad, um einen der drei Unistandorte zu erreichen. Das ist nur eine von vielen Ideen, wie die Mobilität an der Bergischen Uni verändert werden könnte. Das ist nämlich das Ziel des Projektes BMM Hoch Drei, einem durch EU- und Landesmittel geförderten Forschungsprojekt. Hinter der Abkürzung verbirgt sich „Betriebliches Mobilitätsmanagement im bergischen Städtedreieck“. Unternehmen aus Wuppertal, Solingen und Remscheid können an dem Projekt teilnehmen. Eines der Unternehmen ist die Uni Wuppertal.

In Zusammenarbeit mit der Uni Wuppertal und den Unternehmen Neue Effizienz und Eco Libro erarbeitet das Wuppertal Institut Konzepte für Unternehmen, die ihre Mobilität verändern wollen. „Wir haben gerade Halbzeit“, sagt Prof. Dr.-Ing. Oscar Reutter vom Wuppertal Institut. Er hat als Konsortialführer im Projekt den Hut auf. Konkrete Vorschläge, welche Maßnahmen die Uni ergreifen müsste, um die Mobilität der Beschäftigten und Studierenden zu verändern, gibt es noch nicht.

Anfang März wurden dem Kanzler der Bergischen Uni, Dr. Roland Kischkel, die Ergebnisse der Mobilitätsanalyse an der Uni vorgestellt. „Die Uni ist mit 22 000 Studierenden und 3200 Beschäftigten ein großer Arbeitgeber“, sagt Prof. Dr.-Ing. Ulrike Reutter, die auf der Seite der Uni an dem Projekt mitarbeitet. Ihr Lehr- und Forschungsgebiet sind Öffentliche Verkehrssysteme und Mobilitätsmanagement. „Die Uni zieht morgens als Magnet Massen von Menschen an und stößt sie abends wieder ab“, sagt Ulrike Reutter. Hinzu komme die Pendelei zwischen den einzelnen Unistandorten, vor allem zwischen dem Campus Grifflenberg und dem Campus Freudenberg. Auch vom Campus Haspel müssen Studenten zum Grifflenberg pendeln, um die Vorlesungen im Fach Wirtschaftswissenschaften zu hören.

Ziel des Mobilitätsmanagements ist es, dass Menschen umsteigen

„Mobilitätsmanagement hat das Ziel, dass Beschäftigte und Studierende nicht allein im Pkw sitzen, sondern auf andere Verkehrsmittel umsteigen“, sagt Ulrike Reutter. Das könne auch ein Mix aus öffentlichem Nahverkehr und dem Fahrrad sein. Das sei deckungsgleich mit den Interessen der Unternehmen. Die Mobilitätsanalyse an der Bergischen Uni hat ergeben, dass die Zufriedenheit je nach Standort gar nicht mal so schlecht ist. „Am Haspel waren die meisten zufrieden mit der Mobilität, am Campus Freudenberg herrschte die größte Unzufriedenheit“, berichtet Ulrike Reutter.