Das Berufskolleg Barmen weist darauf hin, dass Anmeldeberatungen noch bis Mittwoch, 28. Februar, möglich sind. Beratungen und Informationen für die Anmeldung zu Handelsschule, Höherer Handelsschule und dreijähriger höherer Berufsfachschule werden von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, sowie freitags von 12 bis 15 Uhr angeboten.

Die eigentliche Anmeldung kann seit Anfang Februar 2018 über das Internet erfolgen. Das ausgedruckte und unterschriebene Anmeldeformular sowie die erforderlichen Nachweise sind zur Beratung mitzubringen. Die Informationsveranstaltung zur Weiterbildung zum Betriebswirt (Wifa) findet jeweils um 18.30 Uhr an folgenden Tagen im Gebäude Diesterwegstraße statt: am 5. März, am 7. Mai und am 25. Juni.

Die Anmeldeberatung für die FOS 12 und FOS 13 findet jeweils um 18 Uhr am 7. März, am 11. April sowie am 16. Mai im Gebäude Diesterwegstraße (Raum D114) statt. Die Ausbildung im Berufskolleg Barmen findet an zwei Lernorten, dem Betrieb und der Berufsschule statt. Die Inhalte der Ausbildung in Betrieb und Berufsschule sind miteinander verzahnt.

schueleranmeldung.de