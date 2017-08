Haben Sie Erinnerungen an Bergisch Nizza und das Gelpetal? Die WZ freut sich über Zuschriften an: WZ-Redaktion, Ohligsmühle 7-9, 42103 Wuppertal oder per Mail an redaktion.wuppertal@wz.de.

Klaus-Günther Conrads vom Ronsdorfer Heimat- und Bürgerverein sucht Material zu den „Gelpetaler Anlagen“ und den „Unterbarmer Anlagen“. Zuschriften an die Redaktion wie oben.