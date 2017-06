Der Rüde möchte endlich eine eigene Familie haben.

Elberfeld. Der sechseinhalbjährige Gos D’Atura-Mix Benny musste leider schon öfter umziehen, obwohl er in den richtigen Händen ein zurückhaltender und freundlicher Hund ist. Der Gos D’Atura ist ein katalanischer Hüte- und Schäferhund, der gezüchtet wurde, um den Schäfer beim Hüten seiner Herde zu unterstützen.

Tier

der Woche

Benny ist bereits prima erzogen, kennt alle Grundkommandos und beherrscht sogar einige kleine Tricks. Er geht gut an der Leine und verträgt sich auch mit anderen Hunden. Benny kann einige Stunden alleine bleiben, ist katzenverträglich und fährt problemlos im Auto mit. Unbekannte Situationen verunsichern ihn manchmal etwas, aber er orientiert sich gerne an souveränen Menschen und hat schon viel gelernt. Der Verein Pechpfoten sucht für Benny dringend Menschen, bei denen er bis zu seinem Lebensende bleiben kann – idealerweise mit etwas Hundeerfahrung. Kinder in der Familie sollten mindesten zwölf Jahre alt sein und respekt- und rücksichtsvoll mit ihm umgehen. Dann zieht mit Benny wirklich ein Traumhund ein. Infos zu Benny und der vermittlung unter Telefon 74717177, per Mail an info@pechpfoten.de oder unter

pechpfoten.de/benny.pdf