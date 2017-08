Bei Bello Nettesheim war es das Bild von der Dogge, das Penner schon in der 1. Klasse mit seinem Freund verband. Da lag Bello nahe. „Deinen Namen hat meine Mutter Dir aber verpasst“, sagt Nettesheim. Seine Mutter habe in der Literatur nach etwas gesucht, das sie an Willfried Penner erinnere. „Sie ist in irgendeinem Buch auf Pippo gestoßen.“ Das war’s dann. Bello, Pippo und das Ei.

Karl Wolfgang Nettesheim betrieb an der Herzogstraße ein erfolgreiches Geschäft, Eduard Schiemenz war nicht nur ein gefragter Apotheker, sein Ladenlokal am Kerstenplatz war auch so etwas wie ein Plaudertreffpunkt. Und Willfried Penner gehörte zu den einflussreichsten Politikern Deutschlands, spielte eine tragende Rolle im Innenausschuss des Bundestages und später als Wehrbeauftragter der Regierung Schröder. Sie sind Bello, Pippo und das Ei. „Ich habe mich in diesem Kreis immer wohlgefühlt. Es hat mir gutgetan, mich bei den Freunden von der Politik zu erholen“, sagt Penner.

Wuppertal . Der eine ruhig, der andere lebhaft und der Dritte ist das Bindeglied, der Vermittler, manchmal auch der Antreiber. So hält das Trio nun schon seit 75 Jahren zusammen wie Pech und Schwefel. Es ist eine beneidenswerte Freundschaft, eine, die mit jedem Jahr enger und tiefer zu werden scheint. Bello, Pippo und das Ei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und sie sind namhafte Wuppertaler. Der ruhige Buchhändler, der vermittelnde Politiker und der lebhafte Apotheker gehörten in ihrer aktiven Zeit zu den bekannten Menschen in der Stadt.

Willfried Penner

Zeiten wie diese schweißen zusammen. Das gilt ebenso für die Jahre am Wilhelm-Dörp-feld-Gymnasium. Bello Nettesheim tut sich offenbar noch heute schwer damit, einzuräumen, dass er mit Abstand der Beste in der Klasse war. „Dabei haben wir ihn nie Streber genannt oder so etwas“, sagt Schiemenz, während Penner ausdrücklich dazu nickt. „Nur Sport konnte er nicht.“ Also hätten ihn Schiemenz und ein Klassenkamerad an Armen und Beinen gepackt, um ihn über den Kasten zu heben, über den er aus eigener Kraft partout nicht springen konnte. „Ich war ja auch klein“, erklärt Nettesheim. Klein, aber oho – was die alten Sprachen anging, die am WDG so wichtig gewesen sind. „Unser Lehrer für Latein und Griechisch hieß Helmut Beckmann. Er ist heute 101 Jahre alt und lebt in Athen“, erzählt Penner. „Wir waren damals 36 Jungs in der Klasse, das weiß ich noch genau. Und Beckmann sagte am ersten Schultag in der Sexta: Wenn neun von euch im Abitur noch da sind, seid ihr eine gute Klasse. So war das damals.“

So ist es auch gekommen. Als Penner, Nettesheim und Schiemenz 1956 ihr Abitur machten, gehörten sie zu den erlesenen fünf Prozent ihres Jahrgangs. Heute liegt dieser Wert jenseits der 50 Prozent.

„Ich wäre gern ein guter Schüler gewesen, war ich aber nicht. Wenn ich mal wieder etwas nicht wusste, sagte Oberstudienrat Beckmann immer: amens, Demenz und die Klasse sagte Schiemenz. So ging das. Aber trotzdem haben wir an unseren Lehrern gehangen, irgendwie.“

Und zum Abitur hat es ja auch gelangt. Bello Nettesheim schrieb sich in München für Wirtschaftswissenschaften ein, Penner studierte unter anderem in Bonn und Frankfurt Jura, Schiemenz verschrieb sich in Bonn der Pharmazie, verließ Wuppertal aber nicht, wie auch seine Kumpel der Stadt immer die Treue hielten. Nettesheim erklärt das mit den familiären Banden, die ihn im Tal festgehalten hätten. „Außerdem musste ich 1959 das Geschäft übernehmen“, sagt er. Auch für Willfried Penner kam ein Abschied von seiner Heimatstadt nie infrage. „Meine Familie wohnt seit 250 Jahren hier“, sagt er. „Ich glaube, ich kenne die Bergischen.“ Dass es bei Schiemenz ebenfalls die Familie war, die ihn an Wuppertal band, erklärt sich durch seine Mutter, die in Immobiliengeschäften der Hilfe des Sohnes bedurfte. Außerdem waren ja auch die Freunde immer hier.