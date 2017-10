Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Wochenende auf der Straße Hofkamp.

Wuppertal. Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Wochenende auf der Straße Hofkamp.

Laut Polizeibericht war am Samstag gegen 21.45 Uhr eine 59-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw in Höhe eines Discounters vom Fahrbahnrand angefahen, um zu wenden. Dabei übersah sie einen Motorradfahrer (53 Jahre), der auf dem Hofkamp in Richtung Neuenteich unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte der Mann verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt einen Schock.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt.