Über das „Zusammenleben im Luisenviertel“ diskutierten Anwohner mit Gastronomen und Vertretern der Stadt. Der Tenor: Es müsse eine Lösung her, geredet worden sei genug.

Luisenviertel. Dass „Zusammenleben im Luisenviertel“ offenbar ein Thema ist, das zieht, wurde am Donnerstagabend deutlich. Die gleichnamige Veranstaltung, zu der die Bezirksvertretung (BV) Elberfeld und die Stabstelle Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement der Stadt eingeladen hatte, lockte fast 100 Teilnehmer in die Sophienkirche. An drei Thementischen und dem Offenen Tisch konnten sie Probleme, Wünsche und Ideen für das Viertel diskutieren. Und auch wenn viele Bereiche angerissen wurden – praktisch an jedem Tisch kam das Gespräch früher oder später auf die Lärmproblematik. Sie war es auch, die im vergangenen Jahr dafür gesorgt hatte, dass sich erneut eine breite Öffentlichkeit und die Medien mit dem Thema befassten.

Der im gleichen Zeitraum für viel Furore sorgende Vorschlag fürs Bürgerbudget, die Luisenstraße „autofrei“ zu machen, hatte damals endgültig die Politik auf den Plan gerufen, die die Verwaltung beauftragt hatte, dazu ein Beteiligungskonzept zu entwickeln. Das Ergebnis präsentierten Marcel Solar und Clara Utsch von der Stabsstelle gemeinsam mit ihrem Team in der Sophienkirche.

Noch mehr Gastronomie soll es erst einmal nicht geben

Die Ausführung kam gut an. Zu den Themen Gastronomie, Sicherheit und Lärm, Verkehr und Mobilität, sowie am offenen Tisch gab es rege Diskussionen. Fragestellungen waren unter anderem, was die Beteiligten selbst tun können, was die BV anstoßen kann oder was grundsätzlich verbessert werden muss. So wurden am offenen Tisch zum Beispiel Zukunftsvisionen besprochen, etwa Möglichkeiten, nach dem Vorbild Arrenberg an einem klimaneutralen Luisenviertel zu arbeiten. Ebenfalls ein Wunsch: Eine Beschilderung, die noch deutlicher darauf hinweist, dass in der Einbahnstraße Fahrradfahrer entgegenkommen können.

Hitzige Diskussionen gab es am Tisch „Sicherheit und Lärm“

Bei der Gastronomie waren sich die meisten Teilnehmer, darunter auch einige Wirte, einig, dass der Status quo erhalten werden soll. „Nicht noch mehr Gastronomie“, hieß es mit Blick auf die Herzogstraße. Die Idee der „autofreien“ Luisenstraße fand indes nur wenige Fürsprecher. „Die Autos sind ja gar kein Problem“, erklärte zum Beispiel Marlene Schmidt-Büchele, seit Jahrzehnten im Viertel wohnhaft. Was sich die Teilnehmer von der Politik beim Thema „Verkehr und Mobilität“ wünschen? Zum Beispiel mehr Anwohnerparkplätze, eine „Brötchentaste“ für Kurzbesuche und Kontrollen, dass das Durchfahrverbot am Katzengold eingehalten wird. Alles Vorschläge, die nun auch die in die Planungen für die Qualitätsoffensive Elberfeld einfließen werden.