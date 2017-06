Bayer-Stiftungstag: 23 innovative Projekte werden ausgezeichnet.

Wuppertal. „So langsam wird es eng an der Wand“, scherzt Christel Lettner angesichts der Urkunden. Insgesamt fünf hat sie von der Bayer-Stiftung schon für ihr Engagement erhalten. „Ich helfe Kindern mit Lernschwierigkeiten“, berichtet die Vohwinkelerin, die sich regelmäßig an drei Tagen in der Grundschule am Nocken um Schüler kümmert. Lange Jahre war sie bei Bayer tätig und befand nach dem Eintritt in den Ruhestand: „Das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein.“ Als der jüngste Enkel in die Schule kam, seien Eltern angesprochen worden, sich einzubringen. „Und meine Tochter sagte: ,Ich frag’ mal meine Mutter“, sagt Christel Lettner und lacht: „So kam ich an den Job.“ Der macht ihr viel Freude, „und so lange es geht“, will die 79-jährige Ehrenamtlerin weitermachen.

Projekte zu Bildung, Wissenschaft und Ehrenamt

Christel Lettner war gestern in guter Gesellschaft. Im Rahmen des Wuppertaler Stiftungstags ehrte die Bayer-Stiftung 23 innovative Projekte und zeichnete vorbildliche Sozial- und Bildungsprojekte in Wuppertal und Umgebung aus, die von den Bayer-Stiftungen mit mehr als 380 000 Euro gefördert wurden.

Ins Jahr 1897 reichen die Anfänge der Bayer-Unterstützung besonderer Projekte, heute fördert das Unternehmen nicht nur Forschung und Wissenschaft weltweit.

Dr. Klaus Jelich, Standort-leiter Bayer Wuppertal, lobte in seinem Grußwort das vielseitige Engagement. Sozialdezernent Dr. Stefan Kühn bezeichnete die zahlreichen Ehrenamtler unter den Ausgezeichneten als „Sahnehäubchen“ der Gesellschaft.

Der Veranstaltung im großen Saal der Villa Media am Arrenberg war zugleich ein „Marktplatz“ zur Präsentation der unterschiedlichen Aktivitäten angeschlossen. So war beispielsweise die Junior-Uni, ebenfalls von Bayer gefördert, mit einem Stand vertreten. Ausgezeichnet wurden unter anderem Initiatoren von Projekten in Schulen wie der Schule am Nordpark oder der LVR Förderschule. Zu den ausgezeichneten Projekten gehören beispielsweise die Kulturloge Wuppertal, die Schulung von Asylbewerbern als Dolmetscher in der Evangelischen Kirchengemeinde Heckinghausen, inklusive Sport- und Fahrradprojekte, ein Alphabetisierungskurs für Frauen mit Migrationshintergrund und vieles mehr. Weitere Infos zu den Bayer-Stiftungen unter

www.bayer-stiftungen.de