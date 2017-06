Die nächsten Tage halten einige musikalische Schmankerl bereit. Unter anderem ist Ralph Towner heute in der Reihe „Klangart“ zu hören.

Wuppertal. Am Donnerstag spielt nach langer Zeit wieder einmal der legendäre, amerikanische Gitarrist Ralph Towner mit seinem aktuellen Soloprogramm in Wuppertal. Open-Air wird er um 18 Uhr in der Konzertreihe Klangart im Skulpturenpark Waldfrieden von Tony Cragg, Hirschstraße 12, zu erleben sein. Dort wird er alleine auf der Bühne vor der Villa Waldfrieden, nur mit seinen sechs- und zwölf-saitigen Gitarren seine persönlichen Lieblingsstücke aus fünf Jahrzehnten interpretieren und sich dabei der Herausforderung stellen, die Interaktionen eines kleinen Ensembles auf die Gitarre zu übertragen.

Im JazzClub Wuppertal im LOCH, Ecke Ekkehardstraße/ Plateniusstraße treten am Samstagabend ab 20 Uhr die beiden Bands Strange Attractor und Cylvester auf. Hinter Strange Attractor verbergen sich der Keyboarder Max Schweder und die Sängerin anna.luca, die Stücke von ihrem aktuellen Elektro-Album vorstellen.

Um 21 Uhr spielen die beiden Kölner Keyboarder Max Schweder und Tobias Hartmann elektronische Bassmusik mit analogen und digitalen Synthesizern, Samplern, Effekt-Chains und digitalen Mixern und hyra.chi wird visuelle Effekte beisteuern. Ab 22 Uhr legen die Bar-DJs Jolle und David Geer auf. Am Sonntag um 17 Uhr stellt die frühere Tänzerin des Tanztheaters Pina Bausch, Beatrice Libonati, in der CityKirche Elberfeld, Kirchplatz 2 ihren neuesten Gedichtband vor. Julia Wolff und Jan Minarik lesen die wunderschönen Texte. Die Querflötistin Tanja Kreiskott und der Jazzbassist Klaus Harms begleiten musikalisch. Sabina Bartholomä eröffnet die Lesung mit einer Laudatio.

„Jazz we can!“ heißt es wieder am kommenden Dienstag um 19 Uhr im Cafe Stilbruch, Marienstraße 58/ Ecke Wirkerstraße, wenn Pianist Wolfgang Eichler ausgesuchte Eigenkompositionen und Standards spielt. Musiker, die mit einsteigen möchten, sind herzlichst willkommen um einen kurzweiligen Abend mit Musik, Speis´ und Trank, und vielen spontanen Wendungen zu erleben.

Bis nächste Woche wünscht anregende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann