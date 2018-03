Bayer-Klavierzyklus: Pianist Tzimon Barto springt für den erkrankten Till Fellner ein und zieht das Publikum in der Stadthalle mit seinen Interpretationen in seinen Bann.

Auch das professionelle Musikbusiness kann gnadenlos brutal sein. Agenten agieren rein profitorientiert. Plattenfirmen schließen Knebelverträge ab. Hat ein Künstler einmal eine Krise, wird er wie eine heiße Kartoffel fallengelassen. Dann fällt er erst Recht in ein tiefes Loch. Der Weg zu Alkohol und Drogen ist schnell gefunden. Das ist zwar nicht die Regel. Es gibt aber solche Fälle. Pianist Tzimon Barto könnte ein Lied von der dunklen Seite des Geschäfts singen. Tragisch war auch der frühe Tod seiner Kinder. Viele Jahre war er raus aus dem Geschäft. 2006 stieg er dann wie Phönix aus der Asche, meldete sich wie neu geboren aufsehenerregend zurück.

Nun kam er statt des erkrankten Till Fellner im Rahmen des Klavierzyklus’ der Bayer-Werke in die Historische Stadthalle und demonstrierte eindrucksvoll, dass er mit zu den ganz Großen der internationalen Pianistenriege gehört.

Mit Werken von Jean Philippe Rameau brachte sich Barto wieder ins Gespräch. Damit kam er auch in den Mendelssohn Saal. Das Prélude in a-Moll aus „Premier livre de clavecin“ und aus den „Nouvelles suites de pieces de clavecin“ in A-Dur die Allemande und Sarabande sowie die Gavotte et Six Doubles in a-Moll stellte er vor. Der barocke Meister schrieb sie für das Cembalo, also klanglich und spieltechnisch nicht eins zu eins auf den modernen Konzertflügel übertragbar.

Moderne Interpretationen mit barocken Zügen

Etwa reduzierte Barto Verzierungen wie Triller und Vorschläge auf ein Minimum. Den nicht realisierbaren Cembaloklang ersetzte er dank seiner unglaublich sensiblen Anschlagkultur durch einen sehr nuancierten Umgang mit Dynamiken. Da also mit dem Flügel eine rein historische Aufführungspraxis nicht möglich ist, interpretierte er Rameau konsequent modern, ohne die barocken Züge außer Acht zu lassen.

Hier wie im gesamten Verlauf des Abends hätte man im Auditorium eine Stecknadel fallen hören können, so mucksmäuschenstill war es – keine Spur von Grippewelle oder Erkältungen. Das Publikum wurde voll in seinen Bann gezogen.

Großen Respekt zeigte er vor dem Notentext, den der zeitgenössische US-amerikanische Komponist Lowell Liebermann verfasst hatte. Sein „Nocturne No. 8“ (op. 85) aus dem Jahr 2003 spielte er musikantisch so deutlich, dass man jede Note mitverfolgen konnte. Die Hauptmelodie im Sopran kam ungemein sanglich daher wie die Gegenstimme im Bass.