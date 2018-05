„Barmen rockt“, „Barmen macht Party“, „Fit und Fun in Barmen“ sind Programmteile, die die Lebensfreude in Barmen unterstreichen sollen. Und die soll auch bei der fünften Barmen-Live-Schlager-Party zum Ausdruck kommen, wenn sich von 16.30 Uhr die weiblichen und männlichen Barden vor dem Rathaus fünfeinhalb Stunden lang das Mikrofon gegenseitig in die Hand geben. „Special Guest“ ist der Rapper Tony T, den Moderator Andreas Köhler zum krönenden Abschluss um 21.40 Uhr den Fans präsentieren wird.

Wenn in Barmen etwas „los“ ist, dann gehören Gaumenfreuden dazu, und dafür sorgt diesmal in erster Linie ein Elberfelder Gasthaus, nämlich „Pöschke‘s Restaurant“, das während der vier Tage schließt, damit sich Eveline Pöschke und Senor Aydin voll auf „Barmen i(s)st International“ an der Barmer Festmeile konzentrieren zu können. Die Küchen-Virtuosin Margerit Muller kommt eigens aus Straßburg, um die Gäste von „Barmen live“ mit französischer Küche und erfrischendem Cidre unter weißen Baldachinen in der Verwöhnzone mit Delikatessen erfreuen zu können. Auf dem Alten Markt ist vier Tage Kirmes mit den dazugehörigen Fahr-Späßen angesagt, so dass auch die jüngsten Besucher auf ihre Kosten kommen werden. Thomas Helbig weist ausdrücklich darauf hin, dass die Festmeile nur 150 Meter von der Nordbahntrasse entfernt liegt. „Da bietet es sich an, dass die Spaziergänger und Radfahrer mal einen kurzen Abstecher zu uns machen und sehen und genießen können, was Barmen zu bieten hat.“ Die Veranstaltung endet am Sonntag um 19 Uhr mit Musical-Klängen und Pop der 30er und 40er Jahre.