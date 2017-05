Das Stadtfest startet bei sommerlichem Wetter in die 31. Auflage. Bis morgen gibt es Schlagerpartys, Coverbands und Vereinsdarbietungen.

Wuppertal. Als „Dat Fest mit alles“ präsentiert sich „Barmen live“ seit Donnerstag für vier Tage. Auf dem Werth und der Schuchardstraße, dem Johannes-Rau- und dem Geschwister-Scholl-Platz herrschte schon zur Eröffnung am Donnerstagnachmittag dichtes Gedränge. Familien mit Kindern auf dem Weg zu Karussells oder Imbissbuden, Schlagerfans vor der Bühne am Rathaus oder Feinschmecker auf der Suche nach kulinarischen Eindrücken - sie alle bevölkerten zum Feiertag die Innenstadt. Über den starken Besucherandrang freute sich auch Bezirksbürgermeister Hans-Hermann Lücke, der das Fest auf dem Johannes-Rau-Platz eröffnet hatte. Das Stadtfest sei zum Auftakt der 31. Auflage von „Barmen live“ „ungewöhnlich gut besucht“ gewesen, sagte er. Im vergangenen Jahr waren rund 250 000 Besucher zu dem Fest gekommen. Angesicht des guten Wetters und der guten Aussichten könnte diese Zahl in diesem Jahr wieder erreicht oder auch getoppt werden.

Polizei setzt auf deutliche Präsenz

Vor dem Hintergrund des mutmaßlichen Terroranschlags von Manchester setzt die Polizei auf deutliche Präsenz und Streifgänge durch die Stadt. Laut Lücke verstärkt die Polizei zu „Barmen live“ ihr Personal ohnehin jedes Jahr, besondere Maßnahme als Reaktion auf den Anschlag seien deshalb nicht vorgesehen. Am ersten Veranstaltungstag gab es nach Polizeiangaben denn auch keine besonderen Vorkommnisse.

Vor allem für die Fans des deutschen Schlagers war die Bühne auf dem Johannes-Rau-Platz am Donnerstag der Ort zum Abfeiern, Hände heben, Mitklatschen und -singen. Gleicht 19 Schlagersänger präsentierten sich zum Halb-Playback ihren Fans. Moderiert von Andreas Köhler traten unter anderem Marco Kloss und Dennis Kranz auf. Als lokaler Vertreter war Markus Schröder dabei. Die Leitwährung für die öffentliche Anerkennung war dabei offenbar vor allem die Teilnahme an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Wer dort auftritt oder aufgetreten ist, wurde besonders lautstark bejubelt.

Wer statt Ohrenbeschallung lieber Gaumenfreuden suchte, der konnte sich derweil auf der Gastronomie-Meile am Rathaus gütlich tun. Dort können die Besucher noch bis zum Sonntag unter dem Motto „Barmen is(s)t international“ zwischen Gerichten unter anderem aus Spanien oder Frankreich wählen. Neben der Bühne am Rathaus wird auf der Bühne am Haus der Jugend gefeiert. In diesem Jahr beteiligen sich 17 Vereine, Sport- und Tanzstudios an dem bunten Programm. Mehrere Hundert Teilnehmer zeigen unter anderem Zumba und Taekwondo, polnische und russische Tänze, Improvisationstheater oder einen Mix aus Musicals.