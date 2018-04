14 Tage lang sind die digitalen Schilder nicht in Betrieb.

Barmen erhält ein neues Parkleitsystem. Noch in dieser Woche tauscht die Stadt dafür die alten 18 dynamischen Hinweisschilder nacheinander aus und ersetzt sie. Es handelt sich dabei um die Anzeigen, auf denen Autofahrern sehen können, wie die Parkplätze im Stadtteil ausgelastet ist.

„Die Technik ist 18 Jahre alt und damit deutlich in die Jahre gekommen“, sagte gestern Baudezernent Frank Meyer. Daher sah sich die Stadt verpflichtet, das Parkleitsystem – nach einer Erneuerung in Elberfeld – nun auch in Barmen auszutauschen. Die Kosten dafür betragen 130 000 Euro.

Während der Erneuerung, die rund 14 Tage dauern soll, sind alle Hinweisschilder Barmens entweder ausgeschaltet oder zeigen falsche Zahlen an, so Frank Meyer. Sobald die Erneuerung der Hinweisschilder komplett abgeschlossen ist, werden auch die sonstigen Straßenschilder, welche sich in Barmer Parkhäusern oder auf Parkplätzen befinden auf, den neusten Stand gebracht. Wo die Notwendigkeit besteht, werden besagte Straßenschilder auch ausgebessert. Das Parkleitsystem Elberfelds ist nicht von dem Austausch und der Erneuerung in Barmen betroffen. neuk