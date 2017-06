Wuppertal. Eine Störung am Gleis verzögert den Zugverkehr von Wuppertal-Vohwinkel in Richtung Wuppertal Hbf, das berichtet die Deutsche Bahn am Mittwochmorgen.

Betroffen davon ist die S9 in beide Richtungen, die Linien fährt nur zwischen Vohwinkel und Bottrop. (Haltern am See – Bottrop – Essen – Velbert-Langenberg – Wuppertal-Vohwinkel – Wuppertal S und Wuppertal – Wuppertal-Vohwinkel – Velbert-Langenberg – Essen – Bottrop – Haltern am See.)

Die Deutsche Bahn rät dazu die Linien S 5, S 8 und RE 4 von Wuppertal-Vohwinkel bis Wuppertal Hbf als Alternative zu benutzen. red