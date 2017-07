Für die Pendler gibt es Studentenfutter und zahlreiche Infos. Servicemitarbeiter bezeichnen die Atmosphäre als "entspannt".

Wuppertal. "Weitgehend gut angelaufen": So lautet das Fazit zum Schienenersatzverkehr nach den ersten Stunden Bahnsperrung. Sechs Wochen lang fahren keine Züge durch Wuppertal - wie schon in den Osterferien werden Busse eingesetzt. Man habe diesmal deutlich nachgesteuert und die Anzahl der Abfahrten verdoppelt, sagt Bahnsprecherin Kirsten Verbeek: "Die Busse sind überwiegend pünktlich gestartet - natürlich sind auch einige Ausreißer dabei, doch insgesamt sind wir zufrieden."

Aufgrund des Dauerstaus auf der A46 habe man zudem bei Fahrzeit und Taktung nachgebessert, "doch leider ist diese Situation nicht berechenbar, man kann Stau nicht in den Fahrplan einpreisen." Insgesamt 230 Busfahrer und 90 Gelenkbusse sind laut Bahn im Einsatz, rund 30 000 Fahrten sind während der kommenden sechs Wochen geplant. Stündlich gebe es bis zu 20 Abfahrten mit mehr als 50 Bussen vom Wuppertaler Hauptbahnhof. Die Busfahrer seien geschult worden und hätten die Strecken vor ihrem Einsatz mehrfach abfahren müssen, sagt Buskoordinator Uwe Sonnenschein zum Ersatzverkehr.

Zu Ostern wirkten einige Busfahrer teils ortsunkundig, das soll diesmal besser sein: "Die Fahrer kommen aus ganz NRW." Aufgestockt worden seien auch die Servicekräfte vor Ort, so Bahnsprecherin Verbeek, "vor allem in den Hauptverkehrszeiten zwischen 6 und 10 sowie 15 und 19 Uhr". Zu ihnen zählen Fahrgastkoordinatoren, Servicemitarbeiter und sogenannte Reisenden-Lenker, die an an den roten Jacken und Westen zu erkennen sind. Sie informieren und verteilen unter anderem Studentenfutter mit dem aufgedruckten Satz: "An unseren Bauarbeiten haben Sie ganz schön zu knabbern."

Einer der Servicemitarbeiter ist der Wuppertaler Andreas Zentler am Bahnhof Oberbarmen, er wirkt zufrieden: "Ich war überrascht, wie entspannt die Atmosphäre heute früh war", sagt er: "Die Leute sind gut informiert." Besser als noch zu Ostern - das bestätigen auch andere Mitarbeiter - und Reisende wie Alexandra Wöhle, die morgens aus Witten nach Wuppertal pendelt. "Doch, ich wusste Bescheid", sagt sie, und passt sich wie tausende anderer notgedrungen der Situation an. Am Tag eins "bisher problemlos".