Die ganzen Sommerferien lang ist Wuppertal vollständig vom Bahnverkehr abgeschnitten. Nach schlechten Erfahrungen mit dem Ersatzverkehr in den Osterferien soll es diesmal besser werden. Klappt's? Ein Überblick.

Wuppertal. Seit Sonntagabend geht nichts mehr: Wuppertal ist vom Bahnverkehr abgeschnitten - die ganzen Sommerferien über, satte sechs Wochen lang. Bauarbeiten machen das nötig, sagt die Bahn. Es ist ihre bisher längste Sperrung in Deutschland.

Für die bergische Metropole ist es die zweite Phase ohne Bahnverkehr in diesem Jahr: In den Osterferien waren die Schienen ebenfalls verwaist. Damals wie heute mussten Pendler auf Busse umsteigen (>>>alle Infos). In den Osterferien hatte das leidlich gut geklappt. Etliche Pendler wie auch die Stadt hatten Kritik geübt an den Fahrzeiten, der Dauer, der Taktung, der Führung. Von einem Desaster war gar die Rede.

Die Bahn hat das zum Anlass genommen, ihr Konzept zu überarbeiten: Mehr Busse und eine andere Taktung sollen dafür sorgen, dass es diesmal flüssiger läuft. Bisher scheint das aufzugehen, heißt es aus der Pressestelle der Deutschen Bahn um kurz vor sieben am Montagmorgen: "Wir haben unsere Leute an allen betroffenen Bahnhöfen, die sich die Situation anschauen und den Passagieren weiterhelfen", berichtet eine Sprecherin im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie selbst habe in der vergangenen Woche stichprobenartig die Beschilderung zum Ersatzverkehr in Düsseldorf überprüft. Hier seien Fußstapfen auf den Boden geklebt worden, die die Wege zu den Ersatzbussen weisen. Ein erstes Kundenfeedback hat die Bahn auch schon erreicht. Per Mail. Aus Solingen. Das mit der Beschilderung habe "dieses Mal richtig gut geklappt, weiter so", schreibe eine Kundin. "Wollen wir hoffen, dass es so weitergeht", so die Bahn-Sprecherin.

Scheint so zu sein - wenn man dem Kollegen glaubt, der um 9 Uhr ein nächstes Zwischenfazit zieht: "Es läuft wie geschmiert", ist da zu hören. Die vielen Helfer, die an den Bahnhöfen Pendler zu den richtigen Haltestellen schicken, die aufgeklebten Fußstapfen, die kleinen Extra-Info-Stände in den großen Stationen - all das erfülle seinen Zweck. "Wir haben aus den Osterferien viel gelernt." Die sonst auf der Bahnstrecke fahrenden Verkehrsunternehmen setzen 230 Fahrer und 90 Busse ein, um den Zugverkehr zu ersetzen. Einzig auf der Straße laufe es nicht wirklich gut. Hier ist am Vormittag unter anderem die A46 auf Wuppertaler Stadtgebiet dicht.