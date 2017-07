Die ganzen Sommerferien lang ist Wuppertal vollständig vom Bahnverkehr abgeschnitten. Nach schlechten Erfahrungen mit dem Ersatzverkehr in den Osterferien soll's diesmal besser werden. Klappt's? Ein Überblick.

Wuppertal. Seit Sonntagabend geht nichts mehr: Wuppertal ist vom Bahnverkehr abgeschnitten - die ganzen Sommerferien über, satte sechs Wochen lang. Bauarbeiten machen das nötig, sagt die Bahn. Es ist die bisher längste Bahn-Sperrung Deutschlands.

Für die bergische Metropole ist es die zweite Phase ohne Bahnverkehr in diesem Jahr: In den Osterferien ruhte der Schienenverkehr ebenfalls. Damals wie heute mussten Pendler auf Busse umsteigen (>>>alle Infos). In den Osterferien hatte das leidlich gut geklappt. Etliche Pendler wie auch die Stadt hatten Kritik geübt an den Fahrzeiten, der Dauer, der Taktung, der Führung. Gar von einem Desaster war die Rede.

Die Bahn hat das zum Anlass genommen, das Konzept zu überarbeiten: Mehr Busse und eine andere Taktung sollen dafür sorgen, dass es diesemal flüssiger läuft. Bisher scheint das aufzugehen, heißt es aus der Pressestelle der Deutschen Bahn um kurz vor sieben am Montagmorgen: "Wir haben unsere Leute an allen betroffenen Bahnhöfen, die sich die Situation anschauen und den Passagieren weiterhelfen", berichtet eine Sprecherin im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie selbst habe in der vergangenen Woche stichprobenartig die Beschilderung zum Ersatzverkehr in Düsseldorf überprüft. Hier seien Fußstapfen auf den Boden geklebt, die die Wege zu den Ersatzbussen weisen. Ein erstes Kundenfeedback hat die Bahn auch schon erreicht. Per Mail. Aus Solingen. Das mit der Beschilderung habe "dieses Mal richtig gut geklappt, weiter so", schreibe eine Kundin. "Wollen wir hoffen, dass es so weitergeht", so die Bahn-Sprecherin.

Trotz allem: Kritik bleibt nicht aus. So berichten Twitter-Nutzer von Busfahrern, die die Strecken ofenbarf nicht kennen. "Viele Busse, derzeit fast leer. Größte Probleme: Streckenunkenntnis, enge Plätze, schlaglöcher, Motorlärm", schreibt etwa @chriszim.