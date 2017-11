Durch Regen wird die Mall gefährlich. Teppiche sollen jetzt das Eindringen von Nässe und Streusalz verhindern.

Die neue Mall ist seit einem Tag geöffnet, der Zugang zum Bahnhof ist frei – jetzt bringt der Regen erste Probleme mit sich. Besonders der schräge Abgang in die Mall von den Gleisen und die Rampe für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Kinderwagen waren am Dienstagnachmittag nass und rutschig. Von den Brandschutztüren bis zur Treppe war fast spurenartig verlaufendes Wasser zu erkennen, auch bedingt durch den Dreck, den die vielen durchlaufenden Menschen unter ihren Schuhen tragen.

Zwei am Rand platzierte Schilder wiesen auf die Rutschgefahr hin. Mehrere Fußgänger mussten sich sichtlich beim Laufen bremsen, um nicht auszurutschen. Einige Kinder konnten der Situation etwas positives abgewinnen und hatten Spaß daran, die schrägen Wege als Rutschbahn zu nutzen. Verhindert werden soll das Eintragen von Nässe, aber vor allem von Streusalz, laut Stadt durch zwei sogenannte Sauberlaufmatten, die vor dem Eingang zur Mall von der Geschäftsbrücke ausgelegt sind. Diese sollen die Beschädigung des neuen Bodens verhindern. Am Dienstagnachmittag waren die Matten schon deutlich nass geworden. In der Mall selbst sollen keine Teppiche ausgelegt werden. ske