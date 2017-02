Bahn: Ersatz-Schnellbusse nun auch in Sonnborn

Wuppertal. Die Bahn hat ihren Schienenersatz-Plan für die Sperrung in Wuppertal den Oster- und Sommerferien noch einmal geändert: Die Schnellbusse, die vom Wuppertaler Hauptbahnhof nach Düsseldorf fahren halten nun doch noch an einer zusätzlichen Haltestelle im Wuppertaler Westen. Das teilte Bahnsprecher Dirk Pohlmann am Donnerstag mit.

Nach dem Start am Hauptbahnhof sollen die Gelenkbusse dann einen weiteren Stopp am Sonnborner Ufer einlegen - dies wird wohl für Vohwinkeler das einzige Zugeständnis bleiben. Bei dem am Montag vorgestellten Konzept der Bahn war für die insgesamt acht Wochen Bauarbeiten, in denen Wuppertal vom Schienennetz abgekoppelt wird, noch keine Schnellbus-Lösung für den Wuppertaler Westen vorgesehen. Bislang sind trotz des weiteren Haltes 40 Minuten für die Strecke vorgesehen, wie es für die Strecke vom Hauptbahnhof nach Düsseldorf geplant war. Der Schnellbus von Oberbarmen fährt eine eigene Route.