Das Kind ging bei Grün über die Straße und wurde von einem abbiegenden VW erfasst.

Barmen. Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, von einem Auto angefahren. Das Kind überquerte bei Grün eine Fußgängerampel an der Bachstraße in Wuppertal. Ein 31-jähriger VW-Fahrer bog vom Mühlenweg in die Bachstraße ab und erfasste das Mädchen mit seinem Pkw. Das Kind musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden und verblieb vorsorglich stationär in der Klinik.